Арсен Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы-2020.
«Франция — суперфаворит. Это слово даже недостаточно описывает эту команду. Французы — действующие чемпионы мира. У этой сборной в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру. Ещё Дембеле. Это я половину ещё не назвал.
У Дидье Дешама на скамейке 11 игроков, которые могли бы играть в любой стране мира. Франция — чемпион, а команда ещё даже не достигла пика», — приводит слова Венгера Sky Sports.
Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 странах по всему континенту. Сборная Франции сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая на Евро-2016 во Франции в финальном матче в дополнительное время обыграла хозяев турнира (1:0 д.в.).
- 7 июня 2021
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