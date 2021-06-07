«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Никифоровым. Полузащитник проведёт в клубе 15-й сезон

«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с полузащитником Владиславом Никифоровым.



Как сообщает официальный сайт хабаровчан, новое соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Фотографию можно увидеть на странице «СКА-Хабаровск» в "Твиттере".

Предстоящий сезон станет для Владислава пятнадцатым в составе родной команды. Всего же 32-летний полузащитник провёл за хабаровский клуб 380 матчей, в которых забил 21 мяч.



Никифоров — уроженец города Вяземский Хабаровского края. Является воспитанником школы-интерната «СКА-Энергия» (бывшее название «СКА-Хабаровск»). В январе 2008 года перешёл в «Химки», однако уже через полтора года был отдан в аренду хабаровчанам. В январе 2011 года на постоянной основе вернулся в родной клуб.



«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2020/2021 занял 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.