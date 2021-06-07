«Ювентус» может приобрести Габриэла Жезуса в случае ухода Роналду
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К нападающему «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэлу Жезусу проявляет интерес «Ювентус».
Как сообщает La Gazetta dello Sport, 24-летний бразильский футболист может перейти в туринский клуб, если португальский форвард «старой синьоры» Криштиану Роналду решит покинуть команду в межсезонье.
В прошедшем сезоне Жезус принял участие в 42 матчах, отметившись 14 голами и четырьмя результативными передачами. Бразилец помог «горожанам» стать чемпионами Англии, а также завоевать Кубок английской лиги.
Габриэл Жезус перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2017 года за € 32 млн из «Палмейраса».Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 60 млн.
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