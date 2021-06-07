Гол Мареза принёс сборной Алжира победу

Сборная Алжира одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Мали. Встреча прошла на стадионе «Мустафа Чакер» в городе Блида (Алжир) и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма, на 56-й минуте. Его автором стал нападающий алжирской команды Рияд Марез, которому ассистировал его партнёр по атаке Юсеф Белайли.
В предыдущем товарищеском матче сборная Алжира разгромила Мавританию со счётом 4:1. Главным героем встречи стал полузащитник Софьян Фегули, оформивший дубль. Ещё по голу забили хавбек Адам Уна и форвард Багдад Бунеджа.
Марез в минувшем сезоне стал в составе «Манчестер Сити» чемпионом Англии и завоевал Кубок лиги, а также добрался до финала Лиги чемпионов, однако там «горожане» уступили «Челси».
- 7 июня 2021
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