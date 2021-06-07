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Гол Мареза принёс сборной Алжира победу

Гол Мареза принёс сборной Алжира победу
Михаил Рождественский
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Сборная Алжира одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Мали. Встреча прошла на стадионе «Мустафа Чакер» в городе Блида (Алжир) и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма, на 56-й минуте. Его автором стал нападающий алжирской команды Рияд Марез, которому ассистировал его партнёр по атаке Юсеф Белайли.

В предыдущем товарищеском матче сборная Алжира разгромила Мавританию со счётом 4:1. Главным героем встречи стал полузащитник Софьян Фегули, оформивший дубль. Ещё по голу забили хавбек Адам Уна и форвард Багдад Бунеджа.

Марез в минувшем сезоне стал в составе «Манчестер Сити» чемпионом Англии и завоевал Кубок лиги, а также добрался до финала Лиги чемпионов, однако там «горожане» уступили «Челси».

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Алжир
Окончен
1 : 0
Мали
1:0 Марез – 56'
Комментарии
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