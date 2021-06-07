Олег Алейник покинул «Ротор» и заключил контракт с «Чайкой»

Полузащитник Олег Алейник покинул «Ротор» по истечении срока действия контракта и перешёл в «Чайку».



«Счастлив, что был частью клуба, в котором провёл невероятные два сезона. В Волгограде великолепные болельщики. У команды были и взлёты, и падения, но мы всегда чувствовали поддержку трибун «Волгоград Арены». Друзья, большое спасибо за поддержку. Вы невероятная сила, вы лучшие! Спасибо моим партнёрам по команде, клубу и его руководству за оказанное мне доверие быть причастным к «Ротору»! Теперь наши пути расходятся, но это футбольная жизнь. Желаю команде, своим товарищам успехов и удачи в будущем», — приводит слова Алейника «Волгоградская правда».



Напомним, в минувшем сезоне Алейник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги.

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