Олег Алейник покинул «Ротор» и заключил контракт с «Чайкой»
Поделиться
Полузащитник Олег Алейник покинул «Ротор» по истечении срока действия контракта и перешёл в «Чайку».
«Счастлив, что был частью клуба, в котором провёл невероятные два сезона. В Волгограде великолепные болельщики. У команды были и взлёты, и падения, но мы всегда чувствовали поддержку трибун «Волгоград Арены». Друзья, большое спасибо за поддержку. Вы невероятная сила, вы лучшие! Спасибо моим партнёрам по команде, клубу и его руководству за оказанное мне доверие быть причастным к «Ротору»! Теперь наши пути расходятся, но это футбольная жизнь. Желаю команде, своим товарищам успехов и удачи в будущем», — приводит слова Алейника «Волгоградская правда».
Напомним, в минувшем сезоне Алейник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги.
Новость по темеАндреа Чуканов перешёл в «Ротор»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
19:11
-
19:10
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам