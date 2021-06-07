ЦСКА сделал запрос по опорнику сборной Португалии Палинье. За него хотят € 30 млн

ЦСКА может предпринять ещё одну попытку заполучить опорного полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Палинью.
Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha, армейцы сделали запрос в лиссабонский клуб, чтобы выяснить стоимость 25-летнего футболиста. В «Спортинге» ответили, что намерены выручить за Жоау € 30 млн.
Также о финансовых запросах клуба были уведомлены «Вулверхэмптон», «Лестер Сити» и «Эвертон», которые ведут борьбу за Палинью. При этом «волки» пока опережают конкурентов.
Об интересе ЦСКА к Палинье сообщалось прошлым летом. Тогда, по информации СМИ, «Спортинг» хотел получить за игрока в два раза меньше, чем сейчас, — € 15 млн. В конце мая хавбек попал в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
В минувшем сезоне Палинья провёл 32 матча в португальской Примейре, забил один гол и получил семь жёлтых карточек. «Спортинг» стал чемпионом.
- 7 июня 2021
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