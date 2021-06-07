В Госдуме отреагировали на решение УЕФА одобрить форму Украины с изображением Крыма

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал позицию УЕФА, который одобрил форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020. На экипировке изображена карта страны с Крымом в её составе.



«Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов. Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире. УЕФА неоднократно заявлял, что организация существует вне политики, приверженцы честного спорта. Одновременно, к сожалению, происходит всё наоборот. Организация во многом зависит от европейского сообщества. Хотя всем чётко понятно, что территория Крыма — часть территории Российской Федерации. Путём спортивных мероприятий, политическими лозунгами, провокациями Украина ничего не добьётся, кому-то только испортит настроение на спортивном празднике. Ещё раз хотят обратить на себя внимание сообщества, вещь бесполезная, никому не нужная. Ничего не добьются, а спорт потеряет красочность и нейтральность к политическим проблемам.



Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия. Если хотят, можно выступать в такой форме», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.