Защитник чемпионского «Лестера» перешёл в MLS

Бывший защитник «Лестер Сити» Кристиан Фукс продолжит карьеру в MLS. Он подписал контракт с клубом «Шарлотт».



Как сообщает официальный сайт команды из Северной Каролины, 35-летний австриец подписал контракт по схеме «1+1».

Фотографию можно увидеть на странице «Шарлотт» в "Твиттере".

По окончании нынешнего сезона «Лестер» и Кристиан Фукс приняли решение не продлевать сотрудничество. Защитник выступал за «лис» с лета 2015 года и за это время провёл 116 матчей в АПЛ и забил 2 мяча. Вместе с командой он становился чемпионом Англии в сезоне-2015/2016 и обладателем Кубка Англии – 2021.



17 декабря 2019 года MLS официально объявила о присуждении городу Шарлотт 30-й франшизы лиги, команда из этого города должна была начать выступление в лиге в 2021 году, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В итоге «Шарлотт» начнет свою историю выступлений в MLS с 2022 года.