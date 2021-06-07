ЦСКА и «Рубин» интересуются хавбеком сборной Армении

Армянский полузащитник «Жилины» Ваган Бичахчян интересен ЦСКА и «Рубину». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бичахчян привлёк интерес обоих клубов, в ближайшее время они могут приступить к переговорам с «Жилиной», — сказал источник «Чемпионату».

Бичахчян перешёл в «Жилину» из армянского «Ширака» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Словакии и забил 11 голов. С 2020 года Бичахчян вызывается в национальную команду Армении. Напомним, ранее московский ЦСКА уже интересовался хавбеком. Также была информация об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».

«Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/2021. ЦСКА завершил сезон на шестом месте. Чемпионом России стал «Зенит».