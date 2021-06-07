Сафонов: никто в сборной не ждёт лёгкого матча с Бельгией, даже если Де Брёйне не будет

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал победу в товарищеском матче с Болгарией (1:0), а также поделился ожиданиями от первой встречи группового этапа Евро-2020 с Бельгией.



«Все довольны победой над Болгарией, но понимают, что не всё получалось. Не всё прошло гладко. Это последняя репетиция перед официальными матчами, но довольны, что выиграли. Лёгкость придёт, нагрузка сбавляется. Самочувствие будет улучшаться.

Различия между клубом и сборной? Есть в начале атак и так далее. Надо привыкать немного, но нужно просто делать работу, которую тебе дают. На вопрос про форму сборной Украины отвечать не хочу. Никто не ждёт с Бельгией лёгкого матча, даже если Де Брёйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждёт», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.