«Астон Вилла» объявила о договорённости по Буэндии, которого хотел купить «Арсенал»

«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о договорённости по трансферу полузащитника «Норвич Сити» Эмилиано Буэндии.
В настоящее время 24-летний футболист находится в расположении сборной Аргентины. После матча с Колумбией, который состоится завтра, 8 июня, Эмилиано пройдёт медицинское обследование и станет полноценным игроком «Астон Виллы». Как уточняет журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», бирмингемский клуб заплатит за хавбека € 34 млн, а его контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, в услугах Буэндии также был заинтересован «Арсенал». Более того, сообщалось, что аргентинец является главной трансферной целью лондонского клуба на это лето.
В минувшем сезоне Эмилиано провёл 39 матчей в Чемпионшипе, забил 15 голов (один — с пенальти) и отдал 16 результативных передач.
Видео красивого гола Буэндии в ворота «Уотфорда»:
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