Почётный президент РФС: УЕФА должен публично объяснить решение по форме сборной Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы с изображением Крыма. Ранее в организации заявили, что экипировка украинской команды соответствует всем правилам.
«Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты конечно можно считать политическим изображением. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию. УЕФА должен публично объяснить своё решение, будем его ждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 июня 2021
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