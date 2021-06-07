Почётный президент РФС: УЕФА должен публично объяснить решение по форме сборной Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы с изображением Крыма. Ранее в организации заявили, что экипировка украинской команды соответствует всем правилам.

«Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты конечно можно считать политическим изображением. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию. УЕФА должен публично объяснить своё решение, будем его ждать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.