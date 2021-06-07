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Илья Геркус: ИИХФ словно нарочно убивает хоккей — серость, затхлость и провинциализм

Илья Геркус: ИИХФ словно нарочно убивает хоккей — серость, затхлость и провинциализм
Михаил Рождественский
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Бывший генеральный директор «Лиги-ТВ», экс-президент ФК «Локомотив» Илья Геркус выразил согласие с мнением, что завершившийся чемпионат мира по хоккею в Латвии стал худшим за последние несколько десятилетий.

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) словно нарочно убивает свой вид спорта. Никакого масштаба, никаких новых идей, серость, затхлость и провинциализм. И так год за годом», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. На пути к финалу команда в том числе переиграла Россию (2:1 ОТ), а в решающем матче одолела Финляндию (3:2 ОТ). Третье место на турнире заняла сборная США, уступившая канадцам в плей-офф и разгромившая Германию в заключительной игре (6:1).

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