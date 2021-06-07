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Посольство США в Киеве: нам нравится новая форма сборной. Крым — это Украина

Посольство США в Киеве: нам нравится новая форма сборной. Крым — это Украина
Диана Валавичюте
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Пресс-служба посольства США в Киеве высказалась по поводу новой игровой формы с изображением Крыма, в которой украинская национальная команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, ранее глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны. В УЕФА заявили, что экипировка соответствует всем правилам.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в «Твиттере».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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