Посольство США в Киеве: нам нравится новая форма сборной. Крым — это Украина

Пресс-служба посольства США в Киеве высказалась по поводу новой игровой формы с изображением Крыма, в которой украинская национальная команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, ранее глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны. В УЕФА заявили, что экипировка соответствует всем правилам.



«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в «Твиттере».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.