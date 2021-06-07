Наталья Поклонская предложила сборной Украины провести матч в Крыму

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская высказалась об игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020. На экипировке изображена карта страны с Крымом в её составе.
«Если футболисты на Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам, крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнёшь — своё потеряешь», — написала Поклонская в своём телеграм-канале.
Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. В свою очередь Украина встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
- 7 июня 2021
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