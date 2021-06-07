Сербия не сумела победить Ямайку

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Ямайки в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Юдаи Ямамото» в Киото (Япония) и завершилась со счётом 1:1.



В середине первого тайма, на 29-й минуте, номинальные гости вышли вперёд благодаря точному удару в исполнении нападающего Андре Грэя. В начале второй половины встречи, на 61-й минуте, сербы восстановили равновесие усилиями защитника Страхини Павловича.



В предыдущих товарищеских матчах сборная Сербии также дважды сыграла вничью — сначала с Доминиканской Республикой (0:0), а затем с Панамой (0:0). В свою очередь, Ямайка разгромно проиграла США (1:4).



11 июня сборной Сербии предстоит сыграть с Японией. Команда Ямайки выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.