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Сербия не сумела победить Ямайку

Сербия не сумела победить Ямайку
Михаил Рождественский
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Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Ямайки в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Юдаи Ямамото» в Киото (Япония) и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма, на 29-й минуте, номинальные гости вышли вперёд благодаря точному удару в исполнении нападающего Андре Грэя. В начале второй половины встречи, на 61-й минуте, сербы восстановили равновесие усилиями защитника Страхини Павловича.

В предыдущих товарищеских матчах сборная Сербии также дважды сыграла вничью — сначала с Доминиканской Республикой (0:0), а затем с Панамой (0:0). В свою очередь, Ямайка разгромно проиграла США (1:4).

11 июня сборной Сербии предстоит сыграть с Японией. Команда Ямайки выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 июня 2021, понедельник. 10:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 1
Ямайка
0:1 Грэй – 29'   1:1 Павлович – 61'
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