Хуммельс уверен, что Германия не повторит провальное выступление на ЧМ-2018 на Евро

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.



«Во время чемпионата мира 2018 года наша проблема заключалась в том, что мы ещё не сплотились в единый коллектив. Единства не удалось достичь ни на тренировках, ни во время самого турнира. На предстоящем чемпионате Европы такого точно не будет. Могу честно сказать, сейчас я испытываю совсем другие ощущения. Все в сборной Германии стремятся стать единым целым, каждый готов пожертвовать личными амбициями ради успеха сборной. Мы можем далеко пойти, мы на верном пути. Знаем, что у нас есть всё, чтобы одержать победу на турнире», — приводит слова Хуммельса Kicker.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Германии сыграет в группе с национальными командами Франции, Португалии и Венгрии.