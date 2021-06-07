«Уфа» объявила об уходе тренера вратарей Юрия Перескокова
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Тренер вратарей Юрий Перескоков покинул «Уфу», сообщает пресс-служба уфимской команды.
«Благодарим Юрия Валентиновича за работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Уфы» в «Твиттере».
Перескоков работал в «Уфе» с лета 2014 года. Ранее специалист занимал пост тренера в таких клубах, как нижегородский «Локомотив», новороссийский «Черноморец», московский «Спартак», брянское «Динамо» и в других командах.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
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