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«Уфа» объявила об уходе тренера вратарей Юрия Перескокова

«Уфа» объявила об уходе тренера вратарей Юрия Перескокова
Диана Валавичюте
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Тренер вратарей Юрий Перескоков покинул «Уфу», сообщает пресс-служба уфимской команды.

«Благодарим Юрия Валентиновича за работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Уфы» в «Твиттере».

Перескоков работал в «Уфе» с лета 2014 года. Ранее специалист занимал пост тренера в таких клубах, как нижегородский «Локомотив», новороссийский «Черноморец», московский «Спартак», брянское «Динамо» и в других командах.

По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

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