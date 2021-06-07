Жена Жиркова отреагировала на информацию, что футболист завершит карьеру после Евро

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, высказалась об информации, что её муж завершит карьеру после чемпионата Европы — 2020.
«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Инны «Комсомольская правда».
Ранее Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга.
Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. За сине-бело-голубых он выступает с 2016 года, а до этого защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовского «Спартака». В минувшем сезоне 37-летний хавбек провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал два голевых паса.
На Евро-2020 сборная России с Жирковым выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 7 июня 2021
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:11
-
19:10
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08