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Жена Жиркова отреагировала на информацию, что футболист завершит карьеру после Евро

Жена Жиркова отреагировала на информацию, что футболист завершит карьеру после Евро
Михаил Рождественский
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Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, высказалась об информации, что её муж завершит карьеру после чемпионата Европы — 2020.

«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Инны «Комсомольская правда».

Ранее Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга.

Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. За сине-бело-голубых он выступает с 2016 года, а до этого защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовского «Спартака». В минувшем сезоне 37-летний хавбек провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал два голевых паса.

На Евро-2020 сборная России с Жирковым выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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