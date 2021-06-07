Брайн Идову заключил полноценный контракт с «Химками»
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Защитник Брайн Идову заключил полноценный контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Соглашение футболиста с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023 и включает опцию продления ещё на один сезон.
«Желаем Брайну новых побед в составе нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».
Напомним, Идову перешёл в «Химки» из «Локомотива» на правах аренды в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
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