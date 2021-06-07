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Появилось фото третьей формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022

Появилось фото третьей формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022
Михаил Рождественский
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы «Ливерпуля» на следующий сезон.

Экипировка выполнена в жёлтом цвете, а все вставки сделаны красными. На рукавах и воротнике присутствует шахматный узор. Техническим спонсором английского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Footyheadlines.com

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов мерсисайдцы добрались до четвертьфинала, где проиграли мадридскому «Реалу». Из Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму.

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