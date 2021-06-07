Появилось фото третьей формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы «Ливерпуля» на следующий сезон.
Экипировка выполнена в жёлтом цвете, а все вставки сделаны красными. На рукавах и воротнике присутствует шахматный узор. Техническим спонсором английского клуба является американская фирма Nike.
Фото: Footyheadlines.com
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов мерсисайдцы добрались до четвертьфинала, где проиграли мадридскому «Реалу». Из Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму.
- 7 июня 2021
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