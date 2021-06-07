Войцех Щенсны отреагировал на слухи о своём скором уходе из «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны прокомментировал информацию итальянских СМИ о своём скором уходе из туринского суперклуба.



«Я знаю, что было в средствах массовой информации в течение последних дней, поэтому попытаюсь ответить на этот вопрос раз и навсегда. Я не разговаривал ни с «Ювентусом», ни с каким-либо другим клубом, потому что тут нечего обсуждать. Я хочу остаться в Турине. Однако я не отвечаю за трансферную стратегию «Ювентуса», — приводит слова Щенсны Goal.com.



Щенсны выступает за туринский «Ювентус» с 2017 года. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 30 матчах чемпионата Италии, в которых пропустил 32 мяча. В составе «Ювентуса» Щенсны — трёхкратный чемпион Италии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), двукратный обладатель Кубка (сезон-2017/2018, 2020/2021) и Суперкубка (2018, 2020) страны.



Его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 25 млн.

Сейчас Щенсны готовится принять участие в чемпионате Европы-2020 в составе сборной Польши. Полякам на групповом этапе Евро-2020 предстоит сыграть со словаками, испанцами и шведами. Матчи со сборными Словакии и Швеции пройду в Санкт-Петербурге.