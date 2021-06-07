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Гол хавбека «Ростова» помог Японии разгромить Таджикистан в отборе ЧМ-2022

Гол хавбека «Ростова» помог Японии разгромить Таджикистан в отборе ЧМ-2022
Михаил Рождественский
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Сборная Японии одержала победу в матче с национальной командой Таджикистана. Встреча 9-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 в Азии прошла на стадионе «Суйта Сити Футбол» в городе Суйта и завершилась со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному удару нападающего Киого Фурухаси. Спустя всего 3 минуты гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Эхсони Панчшанбе. В дальнейшем забивали только японцы. На 40-й минуте отличился форвард Такуми Минамино, а во второй половине встречи по голу себе на счёт записали хавбеки Кэнто Хасимото, выступающий за «Ростов», и Хаяо Кавабэ.

Сборная Японии, набрав 21 очко, возглавляет группу F азиатской квалификации чемпионата мира — 2022. Таджикистан (10) располагается строчкой ниже.

ЧМ-2022 - Азия. Группа F. 9-й тур
07 июня 2021, понедельник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
4 : 1
Таджикистан
1:0 Фурухаси – 6'   1:1 Панчшанбе – 9'   2:1 Минамино – 40'   3:1 Хасимото – 51'   4:1 Кавабэ – 71'
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