Гол хавбека «Ростова» помог Японии разгромить Таджикистан в отборе ЧМ-2022

Сборная Японии одержала победу в матче с национальной командой Таджикистана. Встреча 9-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 в Азии прошла на стадионе «Суйта Сити Футбол» в городе Суйта и завершилась со счётом 4:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному удару нападающего Киого Фурухаси. Спустя всего 3 минуты гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Эхсони Панчшанбе. В дальнейшем забивали только японцы. На 40-й минуте отличился форвард Такуми Минамино, а во второй половине встречи по голу себе на счёт записали хавбеки Кэнто Хасимото, выступающий за «Ростов», и Хаяо Кавабэ.
Сборная Японии, набрав 21 очко, возглавляет группу F азиатской квалификации чемпионата мира — 2022. Таджикистан (10) располагается строчкой ниже.
- 7 июня 2021
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