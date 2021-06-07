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Глава МИД Украины — о критике формы сборной: не позволим оскорблять национальные символы

Глава МИД Украины — о критике формы сборной: не позволим оскорблять национальные символы
Диана Валавичюте
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об игровой форме, в которой сборная страны будет выступать на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020. На экипировке изображена карта страны с Крымом в её составе.

«Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на неё шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства. Им могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!» — написал Кулеба на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. В свою очередь Украина встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Календарь Евро-2020
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