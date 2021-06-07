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Суперкубок Испании будет проходить в Саудовской Аравии до 2029 года включительно

Суперкубок Испании будет проходить в Саудовской Аравии до 2029 года включительно
Никита Сербаков
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Королевская федерация футбола Испании объявила о продлении договора с Саудовской Аравией на право проведения в этой ближневосточной стране матчей за Суперкубок Испании.

Как сообщает Marca, трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии до 2029 года включительно. Предыдущее соглашение истекало в 2026 году. Отмечается, что за это время испанская федерация получит от € 240 до 320 млн. Матчи турнира будут проходить во вторую или третью неделю января.

С сезона-2019/2020 Суперкубок Испании проводится по формату «Финала четырёх»: в мини-турнире принимают участие победитель Кубка Испании, финалист Кубка Испании, победитель чемпионата Испании, а также серебряный призёр чемпионата Испании.

Действующий обладатель трофея — «Атлетик Бильбао». В матче, состоявшемся 17 января 2021 года, команда обыграла «Барселону» со счётом 3:2. Матчи этого розыгрыша проходили в Испании из-за пандемии коронавируса.

В следующем сезоне в Суперкубке Испании примут участие мадридские «Атлетико» и «Реал», «Барселона» и «Атлетик Бильбао».

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