Суперкубок Испании будет проходить в Саудовской Аравии до 2029 года включительно

Королевская федерация футбола Испании объявила о продлении договора с Саудовской Аравией на право проведения в этой ближневосточной стране матчей за Суперкубок Испании.



Как сообщает Marca, трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии до 2029 года включительно. Предыдущее соглашение истекало в 2026 году. Отмечается, что за это время испанская федерация получит от € 240 до 320 млн. Матчи турнира будут проходить во вторую или третью неделю января.



С сезона-2019/2020 Суперкубок Испании проводится по формату «Финала четырёх»: в мини-турнире принимают участие победитель Кубка Испании, финалист Кубка Испании, победитель чемпионата Испании, а также серебряный призёр чемпионата Испании.



Действующий обладатель трофея — «Атлетик Бильбао». В матче, состоявшемся 17 января 2021 года, команда обыграла «Барселону» со счётом 3:2. Матчи этого розыгрыша проходили в Испании из-за пандемии коронавируса.



В следующем сезоне в Суперкубке Испании примут участие мадридские «Атлетико» и «Реал», «Барселона» и «Атлетик Бильбао».

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