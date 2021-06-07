«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры с «Химками» по переходу Лантратова

«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры с «Химками» по поводу перехода голкипера Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Московский ЦСКА, который интересовался Лантратовым ранее, на данный момент взял паузу в переговорах.
Кроме того, ранее стало известно, что «Химки» летом могут потерять до девяти игроков. У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.
Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее играл за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 находился в системе «Локомотива».
- 7 июня 2021
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:11
-
19:10
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08