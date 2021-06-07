«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры с «Химками» по переходу Лантратова

«Зенит» и «Локомотив» начали переговоры с «Химками» по поводу перехода голкипера Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский ЦСКА, который интересовался Лантратовым ранее, на данный момент взял паузу в переговорах.

Кроме того, ранее стало известно, что «Химки» летом могут потерять до девяти игроков. У защитника Брайна Идову, вратаря Дмитрия Хомича, нападающего Владимира Дядюна и полузащитника Павла Могилевца заканчиваются контракты. А срок аренды защитника Арсения Логашова, хавбека Резиуана Мирзова, форварда Максима Глушенкова, полузащитника Ильи Камышева и нападающего Александра Долгова истекает.

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее играл за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 находился в системе «Локомотива».