Шишкин: Черчесов вызывает футболиста, по которому полстраны не согласны, но есть результат

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал о тренерской работе действующего наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Я когда-то Черчесову мячи подавал на стадионе «Динамо». С «Валенсией» «Спартак» играл. А что касается его самого, то первая встреча с ним была в «Спартаке». Он был грозный, со своим осетинским характером. И жёсткость есть, но при этом это всё работает, начали выигрывать. Ко мне было доверие полное. Когда я работал с ним в сборной, у него была уже другая специфика, он изменился. Стал взрослым тренером, опытным. Знает, что делает. С психологической точки зрения это ощущается: многочисленные анализы, холодная голова. У многих тренеров такое, у того же Карпина. У Черчесова есть и жёсткость, и дисциплина, но при этом присутствует чёткое понимание того, что не делает. Да, не всегда получается, но он гнёт свою линию, которая по итогу выпрямляется. Он вызывает футболиста, по которому половина страны не согласна, но у него есть результат. Никто за это ему слово не скажет, это его заслуга. Отсюда такие результаты на чемпионате мира, последние результаты. Мы уже давно забыли о смене тренера. Обычно тренеры сборной не задерживались.

У него проскальзывают моменты, когда он что-то вспоминает. Когда он про что-то говорит или шутит, ты, глядя в глаза, понимаешь, какого характера эта шутка. Есть же шутки, которые идут на пользу. Он осетин, горячий человек. Именно в этом это проявляется. Была история, когда на одной из тренировок Гинтерас Стауче встал в ворота, и мы смотрели, а Стауче раз тащил, два тащил. А Саламыч ходит, общается с футболистами и говорит: «Посмотрите, какой Стауче был вратарь. А несколько лет подо мной в «Спартаке» сидел, представляете, каким я был». Без дисциплины, которую он проповедует, результата не достигнуть», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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