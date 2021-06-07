Шишкин: перед Евро-2012 было предчувствие, что мы чуть ли не выиграем турнир

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился воспоминаниями от чемпионата Европы – 2012 года.

«После того, как понял, что не поеду на Евро, было чувство разочарования. До этого я вызывался практически во все циклы, был в обойме. Основным был Саша Анюков, но я понимал, что в случае чего – я выйду. Но это всё прошло, сейчас хотелось бы больше сказать о той команде. На тот момент у нас была сильная и подготовленная сборная во всех планах. У нас было предчувствие, что мы чуть ли не выиграем Евро. Насколько я помню, было много разговоров на эту тему.

Первая игра задала оптимизм, даже в интервью мы все говорили: «Мы легко дойдём до финала». Но видите, как получилось. К сожалению, даже не вышли из проходимой группы. С чем это связано, тяжело сказать. Может быть, перегорели, потому что мы были реально хорошей командой. Среди игроков было много лидеров, которые тащили. Практически каждый был опытным, матёрым и всё мог. Даже сложно представить, что можно было добавить в ту команду», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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