«У Черчесова мы разминались прям в отеле». Шишкин — о жизни сборной в день игры

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал о графике сборной России под руководством Станислава Черчесова в день игры.
«Всегда есть распорядок: завтрак, обед, второй обед, если игра в девять вечера. Кто-то из тренеров любит даже делать лёгкую тренировку: выйти на беговые, квадрат, ручной мяч и ушли. У Черчесова мы разминались прям в отеле. Из конференц-зала убирали все стулья, делали пространство и немного встряхивались: беговые, растяжка, кто-то роллы покрутил. Как правило, это перед обедом. После этого обед и, в принципе, ты делаешь в номере всё, что хочешь. Никто ничего не запрещает. Понятно, что нельзя ходить по городу. Суперзапретов нет, ты сам понимаешь, что тебе нужно готовиться, накопить силы. Всё индивидуально.
У Хиддинка или Адвоката вообще такое не приветствуется. Хоть игра в десять или восемь вечера, никаких тренировок», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата».
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