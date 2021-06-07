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Черчесов: если Дания не пускает россиян из-за политики, это ни в какие ворота не лезет

Черчесов: если Дания не пускает россиян из-за политики, это ни в какие ворота не лезет
Алексей Ласнов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ Дании пустить российских болельщиков на матчи Евро-2020.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс. Другое дело, не понятно до конца, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Если это чисто пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему. На фэйр-плей это непохоже», — сказал Черчесов в эфире «России 24».

Напомним, Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена.

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