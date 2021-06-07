Черчесов: Баринов провёл на позиции центрального защитника 80% сборов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в матче с Болгарией (1:0) вышел на позиции центрального защитника.

«Во-первых, мы изучаем наших футболистов. Кого тренируем давно, знаем их способности. Стараемся заглянуть чуть глубже и понять потенциал. В команде надо находить внутренние ресурсы, которые помогут развиваться. Мы посчитали, что у Баринова есть всё для этой позиции. Тем более, что он в „Локомотиве“ он играет полузащитника именно оборонительного плана, в ромбе. И справа так же играет.

В обороне плюс-минус те же функции. он и там страхует правую сторону, и тут. Он мобильный, цепкий. Практически все сборы, 80%, Баринов провёл на позиции центрального защитника, и 20% в своей, пока ещё, опорной зоне. Указали ему на некоторые нюансы, но я думаю, что этим таймом он может быть доволен", — сказал Черчесов в эфире «России 24».