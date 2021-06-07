«Зенит» организовал турне чемпионского кубка РПЛ по городам России

«Зенит» организовал турне чемпионского кубка Российской Премьер-Лиги по городам страны. В период с 12 по 26 июня трофей будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Петербурге на городских площадях и футбольных фан-зонах, информирует официальный сайт клуба.
Примечательно, что во время тура по городам России кубок будут сопровождать знаковые футболисты в истории «Зенита». В каждом городе кубок будет представлен для посетителей только один день.
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из Санкт-Петербурга обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).
- 7 июня 2021
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