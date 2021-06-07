Победный гол Пулишича — в видеообзоре финала Лиги наций КОНКАКАФ США — Мексика

В финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Мексики. Встреча прошла на стадионе «Эмпауэр Филд эт Майл Хай» в Денвере (США) и завершилась победой североамериканской команды со счётом 3:2.

Видеообзор матча США — Мексика

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Мексики Хесус Корона. На 27-й минуте полузащитник национальной команды США Джованни Рейна сравнял счёт. На 79-й минуте встречи хавбек Диего Лейва вновь вывел мексиканскую команду вперёд в счёте. Через 3 минуты полузащитник сборной США Уэстон Маккенни снова сравнял счёт. В дополнительное время матча победный гол с пенальти забил хавбек сборной США Кристиан Пулишич.

Таким образом, сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. В матче за третье место национальная команда Гондураса обыграла Коста-Рику в серии пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти).