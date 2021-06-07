В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео
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Футбольный матч регионального уровня в английском городе Рагли (графство Стаффордшир) был приостановлен из-за взрыва электростанции в непосредственной близости от поля.
На местной электростанции был произведён контролируемый взрыв для демонтажа объекта. Несмотря на то что взрыв имел запланированный характер, видеозапись с ним вызвала немалый резонанс в социальных сетях. Ролик размещён в «твиттере» Urban Pictures.
Прямо во время матча прогремел взрыв, после чего четыре большие бетонные трубы в считаные секунды разрушились, оставив после себя лишь облака строительной пыли. Игроки и болельщики в какой-то момент забыли о футболе, заглядевшись на демонтаж электростанции. Окончание резонансного события фанаты встретили аплодисментами.
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