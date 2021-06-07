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Сборная Украины разгромила Кипр

Сборная Украины разгромила Кипр
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Украины разгромила сборную Кипра. Встреча проходила на стадион «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 4:0.

На 36-й минуте красную карточку получил форвард сборной Кипра Андреас Панайоту. Александр Зубков выиграл борьбу в центре поля, на скорости ворвался в штрафную и вынудил Панайоту сфолить. Андрей Ярмоленко с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот.

В добавленное время Александр Зинченко забил второй гол сборной Украины, также реализовав пенальти. На 59-й минуте Роман Яремчук довёл счёт до разгромного. Марлос получил обратный пас от Ярмоленко, сыграл в стенку с Зинченко, ворвался в штрафную и прострелил, а Яремчук замкнул в пустые ворота. Спустя шесть минут Ярмоленко оформил дубль. Форвард получил пас перед штрафной, качнул защитника и пробил.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Украина
Окончен
4 : 0
Кипр
1:0 Ярмоленко – 37' (пен)   2:0 Зинченко – 45+2' (пен)   3:0 Яремчук – 59'   4:0 Ярмоленко – 65'
Удаления: нет / Панайоту – 36'
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