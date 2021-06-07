Сборная Украины разгромила Кипр

В товарищеском матче сборная Украины разгромила сборную Кипра. Встреча проходила на стадион «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 4:0.
На 36-й минуте красную карточку получил форвард сборной Кипра Андреас Панайоту. Александр Зубков выиграл борьбу в центре поля, на скорости ворвался в штрафную и вынудил Панайоту сфолить. Андрей Ярмоленко с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот.
В добавленное время Александр Зинченко забил второй гол сборной Украины, также реализовав пенальти. На 59-й минуте Роман Яремчук довёл счёт до разгромного. Марлос получил обратный пас от Ярмоленко, сыграл в стенку с Зинченко, ворвался в штрафную и прострелил, а Яремчук замкнул в пустые ворота. Спустя шесть минут Ярмоленко оформил дубль. Форвард получил пас перед штрафной, качнул защитника и пробил.
- 7 июня 2021
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