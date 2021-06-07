«Зенит» интересуется Артуро Видалем из «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах именитого чилийца заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует InterLive.

Согласно сведениям источника, «Интер» намерен разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно, поэтому руководство клуба готово продать Видаля, который по данным СМИ получает € 8 млн в год.

Ранее интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. В услугах 34-летнего чилийского хавбека также заинтересован провансальский «Марсель».

В Серии А сезона-2020/2021 Видаль провёл за «Интер» 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.