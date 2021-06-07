Зарема Салихова: будете смеяться, но я просила Федуна купить Мбаппе
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что просила супруга купить нападающего Килиана Мбаппе, когда ему было 16 лет.
«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» Сколько он стоил в 16 лет? Около 60 млн», — написала Зарема в своём телеграм-канале.
Отметим, французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года.
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