Зарема Салихова: будете смеяться, но я просила Федуна купить Мбаппе

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что просила супруга купить нападающего Килиана Мбаппе, когда ему было 16 лет.

«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» Сколько он стоил в 16 лет? Около 60 млн», — написала Зарема в своём телеграм-канале.

Отметим, французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».



С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года.