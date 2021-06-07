Журова: надеюсь, россияне не додумаются надеть форму Украины с Крымом

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала появление специального комплекта формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы.

«У нас есть люди, которые публично не признают Крым российским. Понятно, что большинство согласно, что Крым – наша территория, это показал и референдум. Вряд ли в России наденут такую футболку, скорее за границей.



Это не очень правильный прецедент для УЕФА. Это испытания и вызов, непонятно, зачем они это сделали – это отвлекает от соревнований. Никто не пишет о спорте, все говорят о форме сборной Украины. Ведь поэтому в регламентах и написано, чтобы команды и спортсмены не делали такие провокационные вещи, ведь это отвлекает от спорта. Хотя раньше прецеденты были – и за это наказывали. Это не спонтанная, а продуманная акция. И на этом всё не закончится. И так достаточно проблем, а в УЕФА создали демонстративный прецедент. Но форму точно распространят среди украинских болельщиков, и за рубежом обвинить их в чём-то невозможно.



Я надеюсь, что россияне не додумаются надеть эту форму Украины. Отчасти такое можно расценить как сепаратизм, призывы. Но надо чётко смотреть на юридический аспект, а с этической стороны все всё и так понимают – относятся к таким настроениям негативно. Если это и будет, то ради провокации. Вряд ли будет жёсткая реакция, но замечание наверняка сделают», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.