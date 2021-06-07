Дубль Азмуна помог Ирану обыграть Бахрейн в квалификации ЧМ-2022

На втором этапе квалификации чемпионата мира – 2022 сборная Ирана встретилась с национальной командой Бахрейна. Противостояние команд из группы С проходило на «Национальном Стадионе Бахрейна» (Ар-Риффа, Бахрейн) и завершилось победой иранцев со счётом 3:0. Матч обслуживала китайская бригада арбитров, которую возглавил Фу Мин.

Несмотря на существенный игровой перевес Ирана, первый тайм встречи завершился без голов. Счёт в матче был открыт на 54-й минуте, автором гола стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Уже на 61-й минуте форвард, выступающий в РПЛ, оформил дубль. Точку в матче на 79-й минуте поставил Мехди Тареми. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу иранцев.

Благодаря этой победе Иран сместил Бахрейн со второго места турнирной таблицы группы С квалификации на ЧМ-2022. В активе обеих сборных по 12 очков, но у Ирана на один сыгранный матч меньше.