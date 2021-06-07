Депутат Лебедев: если кто-то в России захочет надеть майку Украины — флаг ему в руки

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу нашумевшей формы сборной Украины, на которой изображён Крым.

«Во всей этой истории ответственность во многом лежит на наших СМИ. Без них никто бы не обратил внимания на майки сборной Украины. Так что давайте успокоимся – если кто-то в России захочет носить такие майки – флаг ему в руки, молодец. Это не наше дело, что, в тюрьму его за это сажать?

Если кто-то публично заявляет о необходимости изменений территориальной целостности государства – да, но не за майку же?! У нас люди из России вынуждены уезжать, чтобы в тюрьму не сесть, так что давайте до идиотизма опускаться не будем. Пусть хоть всю Европу нарисуют, никто там внимания не обратит», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.