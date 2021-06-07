Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии перед Евро-2020

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии.
«Приятно видеть Деяна Ловрена в действии! Снова с командой!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной в «Твиттере».
В конце мая сообщалось, что Ловрен может пропустить предстоящий чемпионат Европы. Игрок пропустил тренировку национальной команды в Ровине из-за рецидива старой травмы.
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Ранее хорватский футболист выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер» (Запрешич). С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 7 июня 2021
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