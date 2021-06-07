Нойер стал первым вратарём, который провёл за сборную Германии 100 матчей

Сегодня, 7 июня, проходит товарищеский матч сборных Германии и Латвии. На поле в стартовом составе немецкой сборной вышел голкипер Мануэль Нойер. Для вратаря «Баварии» это 100-й матч за национальную команду.

Таким образом, Нойер стал первым немецким голкипером, которому покорилась отметка в 100 матчей за сборную. Перед игрой партнёры устроили ему «коридор почёта», выстроившись на выходе из подтрибунного помещения.

Примечательно, что лишь 12 футболистов провели за сборную Германии больше матчей, чем Нойер. На первом месте в этом списке находится легендарный Лотар Маттеус, в активе которого 150 матчей в составе Бундестим.

Ранее Мануэль Нойер заявлял, что не планирует завершать международную карьеру в ближайшем будущем.