Шевченко: меня вообще не интересует реакция России на форму сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над сборной Кипра (4:0) ответил на вопрос о реакции России на новую форму украинской команды, в которой она будет выступать на Евро-2020.



«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко.

На передней части формы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.



На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.