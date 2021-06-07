Жена Смоллинга: мы с Крисом видели настоящее НЛО. Клянусь, мы не были под грибами

Сэм Кук, жена защитника римской «Ромы» Криса Смоллинга, рассказала историю о том, как вместе с футболистом стала свидетелем неопознанного летающего объекта (НЛО).

«Клянусь вам, мы не были под грибами или другими веществами. Мы с Крисом по-настоящему видели НЛО. Это была не просто секундная вспышка в небе, которая вполне могла бы быть самолётом. Оно пролетело на умеренной высоте прямо над нами, а потом поднялось на высоту и около часа висело в небе.

Оно было слишком маленьким для того, чтобы запечатлеть на видео. Однако Крис видел, что оно вращалось, а вокруг моргают огни. Была возможность снять НЛО, когда оно пролетало прямо над нами, ведь его было очень хорошо видно. Но мы были в состоянии шока и боялись пропустить что-то, упустив объект из виду.

Оно не было похоже на типичное НЛО. Оно было абсолютно бесшумным. Сумасшествие! Кто-нибудь видел подобное? Тяжело описать, как оно выглядело, из-за маскировки, но это было что-то вроде двух объёмных прямоугольников, вращающихся один вокруг другого, а по краям мерцали слабые огоньки.

Это точно был не дрон. Это было огромное и необычное устройство странной формы – не как у дрона. И это точно был не самолёт. И звуков никаких не было – а дроны их издают», — написала Кук в «сториз» своего «инстаграма».