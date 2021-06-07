Слуцкий — о сборах: пусть тренируется тот, кто не умеет играть
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Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» опубликовала шутливый диалог с главным тренером команды Леонидом Слуцким в соцсетях.
Слуцкий сообщил, что будет вести «Коммент.шоу» во время Евро-2020. «Леонид Викторович, у нас сборы-то будут?» — спросили у специалиста. «Пусть тренируется тот, кто не умеет играть», — ответил тренер казанцев.
Ранее блогер Василий Уткин высоко оценил работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора. Напомним, Слуцкий комментировал товарищеский матч между сборными России и Болгарии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой сборной России со счётом 1:0.
Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы — матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале.
Новость по темеЛеонид Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы
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