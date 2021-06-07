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Беленов: сборная России в мою сторону, похоже, не смотрит

Беленов: сборная России в мою сторону, похоже, не смотрит
Максим Хрущ
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался по поводу своего отсутствия в заявке сборной России на чемпионат Европы – 2020.

«Тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю своё дело.

Разговаривал ли с Черчесовым? Нет, общения не было. Это вопрос к людям в сборной, я не могу об этом что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас», — приводит слова Беленова «Спорт-экспресс».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Календарь Евро-2020
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