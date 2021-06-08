Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Боку Хуниорс»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс», информирует издание Frenesi Azulgrana в «Твиттере».

Сообщается, что Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс.

Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб может выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды. Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщал о желании клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА, однако дальше слов дело пока не зашло. СМИ также приписывали интерес к игроку со стороны «Интера», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы».

В составе «Беневенто» Гайч провёл 15 матчей в чемпионате Италии. На счету 22-летнего аргентинского форварда два гола.