Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Боку Хуниорс»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс», информирует издание Frenesi Azulgrana в «Твиттере».
Сообщается, что Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс.
Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб может выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды. Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщал о желании клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА, однако дальше слов дело пока не зашло. СМИ также приписывали интерес к игроку со стороны «Интера», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы».
В составе «Беневенто» Гайч провёл 15 матчей в чемпионате Италии. На счету 22-летнего аргентинского форварда два гола.
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