Представители Роналду контактировали с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Представители нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду контактировали с рядом топ-клубов, сообщает ESPN.

Сторона футболиста связывалась с «Пари Сен-Жермен», мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», чтобы выяснить, вписывается ли подписание португальца в их трансферные планы. При этом с «Ювентусом» ведутся переговоры о продлении контракта. Роналду вряд ли примет решение об уходе из туринского клуба до завершения чемпионата Европы.



У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.