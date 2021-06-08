Представители Роналду контактировали с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Представители нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду контактировали с рядом топ-клубов, сообщает ESPN.
Сторона футболиста связывалась с «Пари Сен-Жермен», мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», чтобы выяснить, вписывается ли подписание португальца в их трансферные планы. При этом с «Ювентусом» ведутся переговоры о продлении контракта. Роналду вряд ли примет решение об уходе из туринского клуба до завершения чемпионата Европы.
У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
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