Шевченко: де Бур назвал счёт матча Нидерланды — Украина? Видимо, знает то, чего не знаю я

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над сборной Кипра (4:0) прокомментировал слова наставника сборной Нидерландов Франка де Бура.

«Франк де Бур считает, что его команда на Евро обыграет Украину со счетом 3:1? Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команде. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся.



Выход в какую стадию Евро-2020 будет считаться успехом? Как я уже сказал, у нас непростая группа. Если мы с ней выйдем, это уже будет хороший результат.

У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Форма футболистов мне понравилась. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграем, — всегда положительно. Хороший футбол — тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошёл очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперёд», — приводит слова Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.