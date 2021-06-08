Схема сборной России от AS: Зобнин и Кузяев — на флангах, Головин и Миранчук — в центре

Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы национальной команды России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Так, по версии AS, место в воротах сборной России займет Антон Шунин. Юрий Жирков и Марио Фернандес сыграют на флангах обороны. В центе защиты – Фёдор Кудряшёв, Георгий Джикия и Андрей Семёнов. На флангах полузащиты сыграют Роман Зобнин и Далер Кузяев, а в центре – Александр Головин и Алексей Миранчук. В атаке сыграет Артём Дзюба.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.